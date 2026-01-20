Bajaj Finserv Aktie
Erste Schätzungen: Bajaj Finserv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bajaj Finserv stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,42 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 14,00 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Bajaj Finserv 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 346,71 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bajaj Finserv 330,48 Milliarden INR umsetzen können.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 64,96 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 55,60 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.344,63 Milliarden INR, gegenüber 1.255,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
