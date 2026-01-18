Bajaj Housing Finance Aktie
WKN DE: A40YCQ / ISIN: INE377Y01014
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bajaj Housing Finance legt Quartalsergebnis vor
Bajaj Housing Finance stellt voraussichtlich am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 3,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bajaj Housing Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 10,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 24,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,02 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,67 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,65 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 95,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
