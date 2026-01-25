Bakkafrost Aktie
Erste Schätzungen: Bakkafrost informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bakkafrost wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,46 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bakkafrost 12,68 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,93 Milliarden DKK betragen, verglichen mit 2,29 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,40 DKK, gegenüber 16,97 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 7,05 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 11,09 Milliarden NOK generiert wurden.
