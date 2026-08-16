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WKN DE: A1CVJD / ISIN: FO0000000179

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16.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bakkafrost mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bakkafrost öffnet voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten schätzen, dass Bakkafrost für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,650 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,05 Milliarden DKK erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,43 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,92 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,87 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,17 Milliarden DKK, gegenüber 10,73 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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