Bakkafrost Aktie
WKN DE: A1CVJD / ISIN: FO0000000179
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bakkafrost präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bakkafrost wird voraussichtlich am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,61 DKK je Aktie gegenüber -0,160 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,33 Milliarden DKK betragen, verglichen mit 2,84 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,01 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,87 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,37 Milliarden DKK, gegenüber 10,73 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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