Erste Schätzungen: Ball präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ball präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,897 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ball nach den Prognosen von 12 Analysten 3,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,88 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 13,00 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 12,94 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at