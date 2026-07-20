Erste Schätzungen: Ball präsentiert Quartalsergebnisse

Ball wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass Ball für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,989 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ball in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,69 Milliarden USD im Vergleich zu 3,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,30 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at