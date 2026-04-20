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WKN: 860408 / ISIN: US0584981064

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ball verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ball wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,846 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Ball 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,34 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ball 3,10 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,96 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 13,96 Milliarden USD im Vergleich zu 13,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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