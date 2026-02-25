Erste Schätzungen: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Ballard Power.

Ballard Power wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,109 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 50,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,220 CAD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 28,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 44,2 Millionen CAD gegenüber 34,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,454 CAD, gegenüber -1,480 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 135,4 Millionen CAD im Vergleich zu 95,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

