Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Vor Quartalsbilanz 20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Ballard Power.

Ballard Power äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,076 CAD. Dies würde einen Gewinn von 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ballard Power -0,100 CAD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ballard Power in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 27,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,246 CAD im Vergleich zu -0,420 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 155,2 Millionen CAD, gegenüber 138,9 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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