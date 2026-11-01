Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Analysen im Überblick 01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bei Ballard Power stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Ballard Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,051 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,8 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,6 Millionen CAD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,240 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 158,1 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 138,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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