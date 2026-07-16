Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Analysten im Fokus 16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Ballard Power.

Ballard Power wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,062 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power noch -0,110 CAD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 35,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 44,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,209 CAD im Vergleich zu -0,420 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 173,4 Millionen CAD, gegenüber 138,9 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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