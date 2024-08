Erste Schätzungen: Bambuser Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bambuser Registered lässt sich voraussichtlich am 22.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bambuser Registered die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,130 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 40,84 Prozent auf 29,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bambuser Registered noch 49,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,560 SEK im Vergleich zu -1,320 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 126,0 Millionen SEK, gegenüber 188,5 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

