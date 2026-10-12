Banc of California Aktie
WKN DE: A1W2U2 / ISIN: US05990K1060
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Banc of California gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Banc of California veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,450 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Banc of California mit einem Umsatz von insgesamt 306,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 466,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,39 Prozent verringert.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,270 USD, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,82 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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