Erste Schätzungen: Banc of California legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banc of California wird voraussichtlich am 21.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Banc of California 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 79,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banc of California 62,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 337,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 272,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at