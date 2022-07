Erste Schätzungen: Banc of California veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Banc of California öffnet voraussichtlich am 21.07.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,440 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banc of California 0,340 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Banc of California im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 86,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,62 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 0,950 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 352,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 272,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at