Banca Mediolanum Aktie

Banca Mediolanum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACT1 / ISIN: IT0004776628

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banca Mediolanum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banca Mediolanum wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,341 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banca Mediolanum ein EPS von 0,320 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 571,0 Millionen EUR gegenüber 606,1 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 EUR, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,46 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,31 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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