Banca Mediolanum Aktie
WKN DE: A2ACT1 / ISIN: IT0004776628
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Banca Mediolanum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Banca Mediolanum wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,377 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 406,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 591,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 EUR im Vergleich zu 1,68 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden EUR, gegenüber 4,31 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banca Mediolanum
|
06:21
|Erste Schätzungen: Banca Mediolanum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Banca Mediolanum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Banca Mediolanum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Banca Mediolanum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Banca Mediolanum
Aktien in diesem Artikel
|Banca Mediolanum
|22,18
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.