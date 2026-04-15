Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Banco Bilbao (BBVA) wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,563 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco Bilbao (BBVA) ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 45,82 Prozent auf 11,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Banco Bilbao (BBVA) noch 21,53 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 1,99 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 47,15 Milliarden USD im Vergleich zu 89,70 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at