Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Bilbao (BBVA) veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,610 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,94 Milliarden USD gegenüber 20,70 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,32 Prozent.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,99 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 47,99 Milliarden USD, gegenüber 89,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at