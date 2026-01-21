Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco Bilbao (BBVA) stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,505 USD aus. Im letzten Jahr hatte Banco Bilbao (BBVA) einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,82 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 42,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 89,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at