Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Banco Bilbao (BBVA) veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,602 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Banco Bilbao (BBVA) nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 12,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,26 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,38 USD je Aktie, gegenüber 1,99 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 48,53 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 89,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at