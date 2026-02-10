Banco Comercial Portugues Aktie

WKN DE: A2ATK9 / ISIN: PTBCP0AM0015

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banco Comercial Portugues, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Comercial Portugues, lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,018 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Banco Comercial Portugues, einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 962,5 Millionen EUR – ein Minus von 28,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Comercial Portugues, 1,34 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,068 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,060 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 3,77 Milliarden EUR, gegenüber 5,86 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Banco Comercial Portugues, SA Reg.Shares from reverse split 0,92 -1,40%

