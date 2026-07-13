Erste Schätzungen: Banco Comercial Portugues, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Comercial Portugues, wird sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,019 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banco Comercial Portugues, 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 951,2 Millionen EUR – ein Minus von 32,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Comercial Portugues, 1,40 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,079 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 3,94 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 5,66 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at