Erste Schätzungen: Banco Comercial Portugues, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco Comercial Portugues, wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,218 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,09 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 31,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,904 USD aus. Im Vorjahr waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at