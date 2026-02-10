Erste Schätzungen: Banco Comercial Portugues, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco Comercial Portugues, gibt voraussichtlich am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,216 USD. Dies würde einem Zuwachs von 54,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banco Comercial Portugues, 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 21,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,803 USD im Vergleich zu 0,630 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 4,42 Milliarden USD, gegenüber 6,34 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at