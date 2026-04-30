Banco Davivienda Aktie

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WKN DE: A1JLHX / ISIN: COB51PA00076

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banco Davivienda informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Davivienda wird voraussichtlich am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 693,09 COP. Das entspräche einem Zuwachs von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 584,57 COP erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,81 Prozent auf 3.909,55 Milliarden COP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.733,62 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3482,03 COP, während im vorherigen Jahr noch 3121,07 COP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16.668,01 Milliarden COP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23.009,70 Milliarden COP waren.

Redaktion finanzen.at

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