Erste Schätzungen: Banco Davivienda legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Davivienda wird sich voraussichtlich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 878,45 COP aus. Im letzten Jahr hatte Banco Davivienda einen Gewinn von 881,86 COP je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,15 Prozent auf 4.200,74 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel hatte Banco Davivienda noch 5.687,91 Milliarden COP umgesetzt.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3467,93 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3121,07 COP einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 17.209,64 Milliarden COP aus, nachdem im Vorjahr 23.009,70 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at