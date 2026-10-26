Erste Schätzungen: Banco Davivienda präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco Davivienda lässt sich voraussichtlich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Davivienda die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 987,82 COP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Banco Davivienda noch 754,42 COP je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3.763,15 Milliarden COP gegenüber 5.679,57 Milliarden COP im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 33,74 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3758,22 COP im Vergleich zu 3121,07 COP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 16.490,26 Milliarden COP, gegenüber 23.009,70 Milliarden COP im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at