Banco Davivienda Aktie
WKN DE: A1JLHX / ISIN: COB51PA00076
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Banco Davivienda präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Banco Davivienda lässt sich voraussichtlich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Davivienda die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 987,82 COP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Banco Davivienda noch 754,42 COP je Aktie eingenommen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3.763,15 Milliarden COP gegenüber 5.679,57 Milliarden COP im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 33,74 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3758,22 COP im Vergleich zu 3121,07 COP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 16.490,26 Milliarden COP, gegenüber 23.009,70 Milliarden COP im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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