Banco Davivienda Aktie

Banco Davivienda für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLHX / ISIN: COB51PA00076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banco Davivienda präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco Davivienda lässt sich voraussichtlich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Davivienda die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 987,82 COP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Banco Davivienda noch 754,42 COP je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3.763,15 Milliarden COP gegenüber 5.679,57 Milliarden COP im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 33,74 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3758,22 COP im Vergleich zu 3121,07 COP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 16.490,26 Milliarden COP, gegenüber 23.009,70 Milliarden COP im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banco Davivienda SA Pfd Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Banco Davivienda SA Pfd Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco Davivienda SA Pfd Shs 28 740,00 -2,58% Banco Davivienda SA Pfd Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen