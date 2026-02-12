Erste Schätzungen: Banco Davivienda stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banco Davivienda gibt voraussichtlich am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 805,31 COP. Im Vorjahresquartal waren 317,12 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 41,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3.197,69 Milliarden COP gegenüber 5.479,88 Milliarden COP im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2880,00 COP, gegenüber -237,810 COP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 12.183,30 Milliarden COP, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 22.671,51 Milliarden COP generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at