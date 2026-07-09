Erste Schätzungen: Banco de Sabadell SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco de Sabadell SA präsentiert in der voraussichtlich am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass Banco de Sabadell SA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,092 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,25 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 51,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,320 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,21 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,86 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at