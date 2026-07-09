Erste Schätzungen: Banco de Sabadell stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banco de Sabadell wird voraussichtlich am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Banco de Sabadell im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,212 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,360 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 51,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,43 Milliarden USD gegenüber 2,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,633 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at