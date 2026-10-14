Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A14W0L / ISIN: US0595681059
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Banco de Sabadell stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Banco de Sabadell stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,163 USD aus. Im letzten Jahr hatte Banco de Sabadell einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 48,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,45 Milliarden USD gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,657 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,90 Milliarden USD, gegenüber 8,87 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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