Erste Schätzungen: Banco do Brasil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco do Brasil veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,85 Milliarden USD – ein Minus von 50,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco do Brasil 15,69 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 USD, gegenüber 0,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 33,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at