Banco do Brasil Aktie
WKN DE: A0YJVA / ISIN: US0595781040
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Banco do Brasil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banco do Brasil veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,85 Milliarden USD – ein Minus von 50,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco do Brasil 15,69 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 USD, gegenüber 0,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 33,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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