Erste Schätzungen: Banco do Brasil verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco do Brasil wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,149 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,28 Milliarden USD – ein Minus von 53,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco do Brasil 15,57 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,608 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 27,33 Milliarden USD, gegenüber 59,62 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at