Erste Schätzungen: Banco Itau Chile Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Banco Itau Chile Registered öffnet voraussichtlich am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 434,02 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco Itau Chile Registered ein EPS von 414,00 CLP je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 59,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 987,07 Milliarden CLP. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 395,91 Milliarden CLP aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1931,37 CLP, gegenüber 1741,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.571,95 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.763,69 Milliarden CLP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at