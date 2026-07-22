Erste Schätzungen: Banco Itau Chile Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Banco Itau Chile Registered wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 468,71 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Itau Chile Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 440,00 CLP in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Banco Itau Chile Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 394,70 Milliarden CLP im Vergleich zu 814,63 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1716,77 CLP im Vergleich zu 1979,00 CLP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1.616,72 Milliarden CLP, gegenüber 3.297,58 Milliarden CLP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at