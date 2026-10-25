Banco Itau Chile Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EEN9 / ISIN: CL0002841873

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banco Itau Chile Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco Itau Chile Registered veröffentlicht voraussichtlich am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Banco Itau Chile Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 577,17 CLP vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 524,00 CLP je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 435,79 Milliarden CLP aus – eine Minderung von 49,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Banco Itau Chile Registered einen Umsatz von 866,60 Milliarden CLP eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1720,79 CLP je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1979,00 CLP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1.637,01 Milliarden CLP, gegenüber 3.297,58 Milliarden CLP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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