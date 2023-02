Erste Schätzungen: Banco Latinoamericano De Exportaciones stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Latinoamericano De Exportaciones wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 42,2 Millionen USD – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Latinoamericano De Exportaciones 29,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,62 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 155,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 104,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at