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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banco Santander Chile legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco Santander Chile lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Santander Chile die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,639 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco Santander Chile ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 46,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,53 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 815,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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