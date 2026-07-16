Banco Santander Chile Aktie

Banco Santander Chile für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904916 / ISIN: US05965X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Banco Santander Chile präsentiert Quartalsergebnisse

Banco Santander Chile wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,742 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Banco Santander Chile 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 883,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 36,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Santander Chile 1,40 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,73 USD je Aktie, gegenüber 2,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs) 28,80 -1,37% Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen