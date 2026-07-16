Banco Santander Chile Aktie
WKN: 904916 / ISIN: US05965X1090
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Banco Santander Chile präsentiert Quartalsergebnisse
Banco Santander Chile wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,742 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Banco Santander Chile 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 883,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 36,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Santander Chile 1,40 Milliarden USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,73 USD je Aktie, gegenüber 2,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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