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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Banco Santander Chile präsentiert Quartalsergebnisse

Banco Santander Chile stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,652 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 778,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,26 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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