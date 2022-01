Erste Schätzungen: Banco Santander (Mexico) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Banco Santander (Mexico) wird voraussichtlich am 03.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,198 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,634 USD im Vergleich zu 0,725 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 4,23 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at