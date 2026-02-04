Erste Schätzungen: Bandwidth A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bandwidth A präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,334 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 208,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bandwidth A einen Umsatz von 210,0 Millionen USD eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber -0,240 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 754,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 748,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at