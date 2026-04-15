Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bandwidth A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bandwidth A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,296 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Bandwidth A nach den Prognosen von 5 Analysten 201,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 174,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,70 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 873,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 753,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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