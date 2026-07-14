Bandwidt a Aktie

Bandwidt a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bandwidth A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bandwidth A wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Bandwidth A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,364 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,54 Prozent auf 217,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 890,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 753,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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