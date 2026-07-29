Erste Schätzungen: Bangkok Dusit Medical Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Dusit Medical Services wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,216 THB aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 THB erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,73 Milliarden THB. Dementsprechend gehen die Experten bei Bangkok Dusit Medical Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,96 Milliarden THB aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 THB aus. Im Vorjahr waren 1,00 THB je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 113,96 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 111,51 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at