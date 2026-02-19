Bank Hapoalim B.M Aktie
Erste Schätzungen: Bank Hapoalim BM (Reg Shares) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bank Hapoalim BM (Reg Shares) stellt voraussichtlich am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,74 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank Hapoalim BM (Reg Shares) 1,17 ILS je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,32 Milliarden ILS – das wäre ein Abschlag von 41,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,81 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,40 ILS. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,72 ILS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,22 Milliarden ILS, nachdem im Fiskaljahr zuvor 39,70 Milliarden ILS in den Büchern standen.
