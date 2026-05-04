Erste Schätzungen: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) wird voraussichtlich am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 ILS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,15 Milliarden ILS verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 49,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) 10,11 Milliarden ILS umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,46 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,86 ILS je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,90 Milliarden ILS, gegenüber 49,59 Milliarden ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at