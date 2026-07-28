Bank Leumi LE-Israel B.M Aktie
WKN: 853023 / ISIN: IL0006046119
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) wird voraussichtlich am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 ILS je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,74 ILS je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 67,06 Prozent auf 5,19 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,75 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,29 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,86 ILS je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 24,01 Milliarden ILS, gegenüber 49,59 Milliarden ILS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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